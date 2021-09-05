مكرهة صحية بمنطقة القناطر في معان- صور

الوكيل الاخباري- ناشد المواطن محمد أبو رخية، اليوم الأحد، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة المياه العادمة في منطقة القناطر بمحافظة معان.

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وقال ابو رخية لـ "الوكيل الإخباري" إنه يعاني من المكرهة الصحية منذ شهر، مبينا أنه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة، لكن دون جدوى.

وأضاف أن المنطقة عبارة عن بيئة خصبة للأمراض والحشرات القارصة.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.





