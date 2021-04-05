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الإثنين، 05-04-2021 03:41 م

مناشدة أمام جامعة الحسين بن طلال

جامعة الحسين بن طلال


الوكيل الإخباري - ناشد مواطن أهل الخير بشأن الرسوم الجامعية لابنته "الخريجة" / تخصص تمريض، في جامعة الحسين بن طلال بمحافظة معان.

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وأشار المواطن - فضل عدم ذكر اسمه - لـ "الوكيل الإخباري" أن المبلغ المترتب عليه (447 ) ديناراً وذلك لدفع رسوم السكن الجامعي رغم عدم إقامتها به منوها أن الجامعة تطالب بالرسوم للفصل الصيفي والفصل الدراسي الحالي.


وطالب المواطن من الجامعة إعادة النظر برسوم السكن الجامعي إثر التعليم الإلكتروني.


ومن جهته يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام إدارة الجامعة، وأهل الخير،علما أن الموقع يتحفظ على كامل التفاصيل .


للتواصل :

06/5805580


 




 

 


 

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