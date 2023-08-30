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الأربعاء، 30-08-2023 02:30 م

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - ناشد المواطن محمد سليمان الأردنيين في البحث عن ابن شقيقه مهند عماد غازي سليمان (12 عاما) المفقود منذ يوم الخميس الماضي في محافظة الزرقاء -حيث كان آخر ظهور له هناك-.

وقال عم الطفل لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابن شقيقه خرج من العاصمة عمّان إلى محافظة الزرقاء وكان في زيارة إلى والدته كالمعتاد إلا أنه لم يعد حتى الآن، مؤكدا أن آخر ظهور له كان في الزرقاء ومن المرجح أنه كان عائدا إلى منطقة بيادر وادي السير في عمّان.

وأضاف أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية في مركز بيادر وادي السير منذ يوم الأحد الماضي والتعميم عليه. 

وناشد المواطنين الاتصال على الأرقام التالية في حال وجود معلومات عنه:

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والد الطفل: (0796023047)

عم الطفل: (0789211104).

 

*تم نشر صورة الطفل مهند بناءً على طلب والده

 




 

 


 

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