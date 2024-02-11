مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمان منذ امس

الوكيل الإخباري

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- ناشدت عائلة الحاج محمد عرسان ابراهيم محمد "ابو رائد" 82 عاماً، بالمساعدة في العثور عليه، بعد أن خرج من منزله في منطقة الحسين بعمان، منذ ظهر يوم أمس ولم يعد حتى هذه اللحظة.وقالت العائلة إن والدهم الحاج محمد عرسان ابراهيم لا يعاني من أي أمراض إلا مرض الضغط، مضيفة أنه يتمتع بصحة جيدة ويخرج كل يوم للتسوق.وبينت العائلة أنها أبلغت الأمن العام، وبحثت في المستشفيات والمراكز الصحية ومختلف المناطق التي قد يتواجد فيها لكن دون فائدة.وناشدت العائلة كل من يراه أو يعرف عنه أية معلومات الاتصال على الارقام التالية و تبليغ أقرب مركز أمني.علاء: 0798767071 / عرسان: 0796237712