مناشدة بمساعدة عائلة تنام جوعا من شدة الفقر

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - يعيشون بألم ، بين الحاجة والفقر وبين أنين الجوع ، في ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان .

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تفاصيل هذه الحالة الإنسانية ، وفق ما تحدّث به عبد الباسط عواد لـ"الوكيل الإخباري" ، تدمي القلوب ، حيث عدم قدرته على إعالة عائلته نتيجة للأمراض المزمنة ، التي أغلقت الأبواب أمامه ، فبات يبحث عن "بصيص أمل" ، ليجد ضالته، عدا عن ابنه الذي يبحث عن فرصة عمل دون جدوى.

يقول : يبلغ عدد أفراد أسرتي 6 أفراد ، ونعيش في منزل ، يبلغ إيجاره (35) دينارا شهريا، وبالكاد نستطيع توفير لقمة عيش لنا ، وغالبا ما ننام جوعا .

تمرّ أيام ، والبطون خاوية ، لا يوجد ما يسدّ رمق جوعها ، على وقع الدعاء أن "يُفرج" الله كُربتها ، أمام مشاهد حزينة ، وأمام تراكم إيجار منزلهم منذ شهور ، وتراكم فواتير المياه والكهرباء.

من منبر "الوكيل الإخباري" نناشد أهل الخير ، ليكونوا يدا بيضاء لتلك العائلة ، لعلّ في ذلك أمل لإزالة الألم.

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