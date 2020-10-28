مناشدة لأهل الخير لتوفير أسطوانة أكسجين

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن أهل الخير ، بمساعدة والده المصاب بفيروس كورونا ، من خلال توفير أسطوانة أكسجين ، نتيجة لضيق حال عائلته.

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ولفت المواطن لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وضع والده ، حرج للغاية ويتواجد في أحد المستشفيات بالعاصمة عمّان ، نتيجة لما يعانيه من أمراض مزمنة ، الأمر الذي يزيد من وطأة المرض، وقال " يصعب أن نرى والدنا بهذه الحالة ، نتيجة لصعوبة تنفسه ووضعه صعب " .

ومن منبرنا ، نتمنّى من أصحاب الأيادي البيضاء ، الوقوف عند هذه الحالة ، من منطلق إنساني ، في ظلّ جائحة كورونا التي باتت تسيّطر على المجتمع.

"وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" .

للتواصل :

0796678521

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