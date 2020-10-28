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الأربعاء، 28-10-2020 10:40 م

مناشدة لأهل الخير لتوفير أسطوانة أكسجين

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الوكيل الإخباري - ناشد مواطن أهل الخير ، بمساعدة والده المصاب بفيروس كورونا ، من خلال توفير أسطوانة أكسجين ، نتيجة لضيق حال عائلته.

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ولفت المواطن لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وضع والده ، حرج للغاية ويتواجد في أحد المستشفيات بالعاصمة عمّان ، نتيجة لما يعانيه من أمراض مزمنة ، الأمر الذي يزيد من وطأة المرض، وقال " يصعب أن نرى والدنا بهذه الحالة ، نتيجة لصعوبة تنفسه ووضعه صعب " .

 

ومن منبرنا ، نتمنّى من أصحاب الأيادي البيضاء ، الوقوف عند هذه الحالة ، من منطلق إنساني ، في ظلّ جائحة كورونا التي باتت تسيّطر على المجتمع.

 

"وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" .

 

للتواصل :

0796678521

 

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