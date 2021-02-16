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التحول إلى التعليم عن بعد يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 16-02-2021 10:55 ص

مناشدة للتبرع بالدم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - ناشد صبحي ابراهيم عوض ، للتبرّع بالدم لابنه (عبد الرحمن) والذي يتواجد في مركز الحسين للسرطان، نتيجة لإصابته بسرطان الدم .

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ولفت لـ"الوكيل الإخباري" ، ان ابنه البالغ من العمر (20) عاما بحاجة لـ(40) وحدة دم ، متمنيّا من أهل الخير الإسراع في التبرّع .

 

للتواصل 

٠٧٨٨٧١٠٥٨٧

 

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