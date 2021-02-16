مناشدة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري - ناشد صبحي ابراهيم عوض ، للتبرّع بالدم لابنه (عبد الرحمن) والذي يتواجد في مركز الحسين للسرطان، نتيجة لإصابته بسرطان الدم .
ولفت لـ"الوكيل الإخباري" ، ان ابنه البالغ من العمر (20) عاما بحاجة لـ(40) وحدة دم ، متمنيّا من أهل الخير الإسراع في التبرّع .
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