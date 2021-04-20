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الثلاثاء، 20-04-2021 02:25 م

مناشدة للحصول على دواء لمريضة سرطان

فريق
صورة الدواء


الوكيل الإخباري - ناشدت مواطنة بمساعدتها في الحصول على دواء - صورته على الخبر - لوالدتها (سبعينية) نتيجة لمعاناتها من مرض سرطان الدم .

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ولفتت المواطنة لـ"الوكيل الإخباري" ، أن والدتها في وضع "حرج" وتتلقى العلاج في مركز الحسين للسرطان  ، مشيرة أن الدواء لا يتوافر في المملكة ، الأمر الذي قد يزيد الحالة سوءا .

 

وأضافت ، أن الدواء يمكن الحصول عليه من خارج الأردن ، علما أنّه باهظ الثمن .

وتمنّت من أهل الخير مساعدتها في الحصول على الدواء ، بأسرع وقت ممكن ، تحسّبا من تفاقم وضع والدتها الصحي .

 

 

للتواصل : 

06/5805580

 

 

 

 




 

 


 

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