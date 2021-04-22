مناشدة من مغترب في الأردن لدفع تكاليف علاج طفله

الوكيل الإخباري - انقطعت به السبل ، وبات يبكي حاله في الأردن ، فقد جاء من إحدى الدول العربية ، وزوجته طلبا للعيش الكريم ، واليوم لم يهنأ بطفله البكر ، نتيجة لضيق الحال.

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"الوكيل الإخباري" تواصل مع الشخص - نتحفّظ عن ذكر اسمه - وأوضح أن زوجته أنجبت طفلا في أحد المستشفيات بعمّان ، ونتيجة لإصابة الطفل بعدد من التشوهات منذ لحظة ولادته، فقد تمّ إجراء له عمليتين ، ما زاد من تكاليف مكوثه في المستشفى.

وأشار بصوت الحسرة على حاله ، أنه لم يرَ طفله منذ (21) يوما ، نتيجة لتراكم مصاريف العلاج في المستشفى ، حيث لم يتمكّن من إخراجه، وقد وصلت تكاليف العلاج إلى (5000) دينار.

وناشد أهل الخير بمساعدته في التخفيف من وطأة معاناته ، حيث أنه "مغترب" ، ولا يعمل نتيجة لجائحة كورونا ، عدا عن ذلك فهو يعيش في منزل بالإيجار بالعاصمة عمان ، وبالكاد يسدّ رمق جوعه وزوجته التي أعياها عدم رؤية طفلها.

حسرة أب لا يستطيع دفع التكاليف ليرى فلذة كبده " أول فرحته" ، تزيد يوما بعد يوم ، وطفله الذي يُجدر أن يكون بين أحضان والدته يصرخ باكيا ووالدته بعيدة عنه ، وافتقارهما للمال هو السبب .

ومن منبر "الوكيل الإخباري" ، نناشد كلّ شخص يريد الأجر والثواب من أجل أن يرى هذا المغترب طفله، ويتمكّن من احتضانه ، ويهنأ به .

للتواصل:

06/5805580