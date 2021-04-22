الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

30 مخالفة لمحلات تجارية في البلقاء

مناشدة من مغترب في الأردن لدفع تكاليف علاج طفله

خطر دخول الجراد إلى المملكة ما زال قائما

القبض على مزور تصاريح مرور إلكترونية

إربد .. ضبط 173 متسولا منذ بداية رمضان

الصين تعطي 200 مليون جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

مخالفة 7 محال تجارية لعدم الالتزام بالسقوف السعرية

مصفاة البترول: شطب 79 ألف أسطوانة غاز منزلي في 2020

الخميس، 22-04-2021 01:45 م

مناشدة من مغترب في الأردن لدفع تكاليف علاج طفله

تراط
توضيحية


الوكيل الإخباري - انقطعت به السبل ، وبات يبكي حاله في الأردن ، فقد جاء من إحدى الدول العربية ، وزوجته طلبا للعيش الكريم ، واليوم لم يهنأ بطفله البكر ، نتيجة لضيق الحال.

اضافة اعلان
 

"الوكيل الإخباري" تواصل مع الشخص - نتحفّظ عن ذكر اسمه - وأوضح أن زوجته أنجبت طفلا في أحد المستشفيات بعمّان ، ونتيجة لإصابة الطفل بعدد من التشوهات منذ لحظة ولادته، فقد تمّ إجراء له عمليتين ، ما زاد من تكاليف مكوثه في المستشفى.

 

وأشار بصوت الحسرة على حاله ، أنه لم يرَ طفله منذ (21) يوما ، نتيجة لتراكم مصاريف العلاج في المستشفى ، حيث لم يتمكّن من إخراجه، وقد وصلت تكاليف العلاج إلى (5000) دينار.

 

وناشد أهل الخير بمساعدته في التخفيف من وطأة معاناته ، حيث أنه "مغترب"  ، ولا يعمل نتيجة لجائحة كورونا ، عدا عن ذلك فهو يعيش في منزل بالإيجار بالعاصمة عمان ، وبالكاد يسدّ رمق جوعه وزوجته التي أعياها عدم رؤية طفلها.

 

حسرة أب لا يستطيع دفع التكاليف ليرى فلذة كبده " أول فرحته"  ، تزيد يوما بعد يوم ، وطفله الذي يُجدر أن يكون بين أحضان والدته يصرخ باكيا ووالدته بعيدة عنه ، وافتقارهما للمال هو السبب .

 

ومن منبر "الوكيل الإخباري" ، نناشد كلّ شخص يريد الأجر والثواب من أجل أن يرى هذا المغترب طفله، ويتمكّن من احتضانه ، ويهنأ به .

 

للتواصل: 

06/5805580

 




 

 


 

إقرأ ايضا
176970722_3944937635592204_4072279376646705458_n

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

عبوة

ثلاثينية برئة واحدة وتعاني السرطان تناشد بتوفير الأكسجين

12202029133423528697379

شكوى من انقطاع المياه عن ماركا الجنوبية

دم

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم في مستشفى البشير

ففف

حفرة تشكل خطرا في أم الرمان بالزرقاء

فريق

مناشدة للحصول على دواء لمريضة سرطان

أخبار متعلقة
فريق

مناشدة للحصول على دواء لمريضة سرطان

12202031214230165833844

شكوى من انقطاع المياه عن جبل الجوفة بعمان

مناشدة

عامل مياومة يشكو من عدم صرف دعم مالي له

320212214318852272170

كلاب ضالة تثير رعب الأهالي في الزرقاء

شاب

عشريني يبكي حاله : أورام تنتشر في جسدي ساعدوني فأنا أموت - صور