الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة: وتيرة التطعيم في الأردن انخفضت مؤخرا

توقف استقبال تخصصات راكدة لا تشمل خريجي السنوات السابقة

الجيش يتابع العثور على رفات جندي أردني في حي الشيخ جراح

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

بلدية إربد لـ الوكيل: العربة التي يجرها الحمار منذ 15 عاما

بحث تبادل الخبرات في الشأن القانوني والقضائي بين الأردن والعراق

وزير التجارة الداخلية السوري يتراجع عن قرار حول الخبز

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

المنظومة السياسية تجتمع مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات

ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية

عاجل

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

الخميس، 12-08-2021 02:11 م

منطقة بالموقر تعاني من شح المياه منذ عام

3197d0557b700


الوكيل الإخباري - ناشد المواطن حازم الأوضح ، والذي يقطن في منطقة الذهيبة الغربية التابعة للواء الموقر، المعنيين بالوقوف على مشكلة ضعف المياه ، ما يؤدي إلى عدم امتلاء الخزانات ، الأمر الذي يكبد أهالي المنطقة خسائر مادية، لشرائهم صهاريج مياه.

اضافة اعلان

 

وبين لـ الوكيل الإخباري ، أنه يسكن بالقرب من مسجد بلال بن رباح ، وتابع " نعاني من مشكلة عدم وصول المياه لمنازلنا ، علما أنه يوجد أحياء أخرى في ذات المنطقه تصلهم المياه بانتظام، إلا أن منازل عدة تعاني من شح المياه".

 

وأشار الأوضح إلى أنه تقدّم بشكوى لشركة مياهنا منذ عام ٢٠٢٠ دون جدوى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

افتقار حي في ماركا الجنوبية لأدنى مقومات النظافة - صورة

YBDXZSn9Ji1UhmEuw8Z7Ep1VBjUuFrHZDtfX8e61

شكوى من انقطاع المياه في عمان

hqdefault

كلب يهاجم بوحشية 7 أشخاص في عمان

5202014172046311580540

شاهد بالفيديو.. كلب ضال يهاجم مواطن في عمان

620211311272487336156

مناشدة بمساعدة عائلة تنام جوعا من شدة الفقر

كلاب ضالة -(ارشيفية)

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في عمان

أخبار متعلقة
7202128102347557554050

شكوى من انقطاع المياه في جرش

imgid468332

شكوى من انقطاع المياه في معان

1220191413630571859905

هدر كميات كبيرة من المياه في شفا بدران

zaeqa-pic-city

منطقة تفتقد إلى الخدمات العامة في الزرقاء

520212313418609162459

شكوى من قلة المياه في ماركا الشمالية

تعبيرية عن انقطاع مياه

مواطن يشكو انقطاع المياه في ضاحية الأقصى