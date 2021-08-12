منطقة بالموقر تعاني من شح المياه منذ عام

الوكيل الإخباري - ناشد المواطن حازم الأوضح ، والذي يقطن في منطقة الذهيبة الغربية التابعة للواء الموقر، المعنيين بالوقوف على مشكلة ضعف المياه ، ما يؤدي إلى عدم امتلاء الخزانات ، الأمر الذي يكبد أهالي المنطقة خسائر مادية، لشرائهم صهاريج مياه.

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وبين لـ الوكيل الإخباري ، أنه يسكن بالقرب من مسجد بلال بن رباح ، وتابع " نعاني من مشكلة عدم وصول المياه لمنازلنا ، علما أنه يوجد أحياء أخرى في ذات المنطقه تصلهم المياه بانتظام، إلا أن منازل عدة تعاني من شح المياه".

وأشار الأوضح إلى أنه تقدّم بشكوى لشركة مياهنا منذ عام ٢٠٢٠ دون جدوى .