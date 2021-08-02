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الإثنين، 02-08-2021 10:14 ص

منطقة تفتقد إلى الخدمات العامة في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- ناشد المواطن موسى سلامة، اليوم الاثنين، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة منطقة ابو الزينات في محافظة الزرقاء التي تفتقد إلى الخدمات العامة.

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وقال سلامة لـ "الوكيل الإخباري" إن المنطقة والتي تحتوي على ثلاثين منزلا تفتقد إلى المياه منذ خمس سنوات، مبينا أنه قدم عدة شكاوى وملاحظات إلى الجهات المسؤولة، لكن دون جدوى.

 

وأضاف أن شوارع المنطقة ترابية رغم أنها داخل التنظيم، مشيرا إلى أن مناطق خارج التنظيم تم تعبيد شوارعها.

 

واضاف أن الجهات المعنية تتذرع بعدم وجود مخصصات لرفد المنطقة بالخدمات العامة.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

 




 

 


 

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