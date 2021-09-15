الأربعاء 15-09-2021
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الأربعاء، 15-09-2021 03:27 م

منطقة تفتقر إلى مواصلات النقل العام بالزرقاء

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الوكيل الاخباري- ناشد المواطن عمر حسن اليوم الأربعاء، الجهات المعنية، بضرورة رفد شارع الثلاثين في محافظة الزرقاء بالمواصلات العامة.

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وقال حسن لـ "الوكيل الإخباري" إن سكان المنطقة يعانون من عدم وجود مواصلات نقل عام، مطالبين الجهات المعنية بالوقوف عند هذه المشكلة.

 

وأشار إلى أن المنطقة تعاني أيضا من تراكم النفايات، موضحا انه قدم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة لكن دون جدوى.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

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