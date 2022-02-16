منطقة تفتقر للخدمات العامة في العقبة

الوكيل الاخباري- ناشد سكان قرية نيشير في منطقة الديسة في محافظة العقبة اليوم الاربعاء الجهات المعنية بضرورة رفدهم بالخدمات العامة.

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وقالوا لـ "الوكيل الاخباري" إن القرية بلا كهرباء ولا ماء وطرقها لا تصلح للاستخدام البشري وتخدم 30 منزلا.

وخاطب سكان المنطقة عدة مرات الجهات المعنية على رأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتوفير شبكات طرق وانارة وتحسين بمستوى الخدمات، إلا أن المنطقة لم تشهد أي إجراء لتحسين الأوضاع.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.