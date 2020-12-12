منهل خطر في وسط البلد - صور

الوكيل الإخباري - أكد مواطن يعمل في وسط البلد بالعاصمة عمان ، أن منهلا يتواجد في نهاية شارع القبرطاي المؤدي إلى شارع الملك طلال، يشكّل خطرا على مرتادي الطريق .

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وبين المواطن لـ"الوكيل الإخباري" ، أنّه تمّ التواصل مرارا مع أمانة عمان الكبرى للوقوف على الأمر ، لكن دون جدوى،وقد أرفق صورا لشكواه.

وأشار ، أن المنهل يتواجد منذ (3) شهور فقط ، وقد أدى إلى استياء مواطنين ، وسائقي المركبات ، نتيجة لافتقاره لأدنى مقومات السلامة العامة، مناشدا أمانة عمان الكبرى بإصلاح الخلل تحسّبا من كوارث مرورية ، خاصة في فصل الشتاء .









