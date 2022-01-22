مواطنة تشكو حرمان ابنها من امتحان التوجيهي لهذا السبب

الوكيل الإخباري - اشتكت مواطنة بعد حرمان ابنها من امتحان التوجيهي التكميلي بسبب دخوله على مبنى المدرسة على موعد الامتحان وذلك في تمام الساعة الحادية عشر حسب روايتها.

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وأضافت المواطنة اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن ابنها انحرم من تقديم امتحان تاريخ الاردن بعد ان قام مسؤول قاعة الامتحانات في مدرسة عين الباشا الثانوية للبنين باستدعاء الأمن و إخراج ابنها من داخل مبنى المدرسة كما ذكرت.



وبيّنت أن ابنها لم يتأخر على موعد الامتحان بالإضافة لتواجد ابنها داخل المبنى قبل توزيع ورق الامتحان على الطلبة .



وناشدت المواطنة المعنية بالأمر الرحمة في التعامل مع طلبة التوجيهي مؤكدة على تأييدها للقوانين والأنظمة .

