مواطنة تشكو حرمان ابنها من امتحان التوجيهي لهذا السبب

الوكيل الإخباري - اشتكت مواطنة بعد حرمان ابنها من امتحان التوجيهي التكميلي بسبب دخوله على مبنى المدرسة على موعد الامتحان وذلك في تمام الساعة الحادية عشر حسب روايتها.
وأضافت المواطنة اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أن ابنها انحرم من تقديم امتحان تاريخ الاردن بعد ان قام مسؤول قاعة الامتحانات في مدرسة عين الباشا الثانوية للبنين باستدعاء الأمن و إخراج ابنها من داخل مبنى المدرسة كما ذكرت.
وبيّنت أن ابنها لم يتأخر على موعد الامتحان بالإضافة لتواجد ابنها داخل المبنى قبل توزيع ورق الامتحان على الطلبة .
وناشدت المواطنة المعنية بالأمر الرحمة في التعامل مع طلبة التوجيهي مؤكدة على تأييدها للقوانين والأنظمة .