مواطنة تناشد باكية : طفلي يسأل عن إصبعه بعد بتره

الوكيل الإخباري - ألم وتعاطف مع فلذة كبدها ، ودعاء إلى الله - عزّوجل من أجل الوقوف على حالها ، بعد أن سقطت "طوبة" على يد طفلها البالغ من العمر (7) سنوات ، في محافظة إربد .
تروي والدة الطفل ، الأحد لـ"الوكيل الإخباري " ، تفاصيل الحادثة التي أصابت طفلها بحالة نفسية وصحية سيئة ، حيث كان ذلك قبل أشهر ، الأمر الذي أدّى إلى بتر أحد أصابعه.
وناشدت بضرورة وقف نزيف الألم التي تعانيه ، أمام إصابة طفلها (خالد علاء دواغرة) بجروح بالغة ، لافتة أن اصبعا آخرا "مهدد" بالبتر .
وطالبت عبر موقع "الوكيل الإخباري" ، بضرورة متابعته من خلال الخدمات الطبية الملكية ، حيث بدأ علاجه من خلالها ، "إلا أن الوضع الوبائي في المملكة ، حدا دون استكمال متابعته .
الطفل يسأل والدته " متى أصبعي رح يطلع؟! " ، سؤال أثار عاطفة والدته التي تواصل الليل بالنهار داعية ، باكية ، من أجل التخفيف من حالة طفلها ، حيث كانت البداية من لعب في فناء المنزل ، وانتهى بفقدان اصبعه .
وقد تم ارسال صور ليد الطفل ، إلا أنه ارتأينا عدم نشرها لقساوة المشاهد .
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