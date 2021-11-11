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الخميس، 11-11-2021 10:06 ص

مواطنون يشكون تردي شارع في عين الباشا

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الوكيل الاخباري- اشتكى مواطنون، اليوم الخميس، من ضيق شارع يخدم 100 مواطنا في قرية ابو نصير التابعة إلى بلدية عين الباشا بمحافظة البلقاء.

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وقال مواطن لـ "الوكيل الاخباري" إنه يعاني من ضيق الشارع الذي يستخدمه للوصول إلى منزله، مبينا انه يعيق حركة المركبات.

 

وأضاف أن سكان المنطقة يعانون من تردي حالة الطرق التي تحولت مع غياب الاهتمام بها إلى أزقة، داعين الى اعادة تأهيلها وصيانتها تسهيلا على المواطنين.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" الشكوى أمام الجهات المعنية.

 

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