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الخميس، 14-07-2022 03:19 م

مواطنو وادي عبدون بلا ماء منذ 3 اسابيع

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الوكيل الاخباري - شكا سكان منطقة وادي عبدون في العاصمة عمان، من انقطاع المياه عنهم لفترة زادت عن 3 أسابيع.

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وقال مواطنون من المنطقة لـ " الوكيل الإخباري" إن المياه لم تصلهم منذ 3 اسابيع الامر الذي اجبرهم على شراء صهاريج ما يكبدهم خسائر مالية كبيرة.


وبينوا أن دورهم حسب البرنامج يومي الأربعاء والخميس، الا أن انقطاع المياه يحرمهم من الدور، وإذا تم تشغيل الدور يكون الضخ ضعيفا جدا ولا يكفي لتعبئة الخزانات.


وأشاروا إلى أنه يعيش في الحي قرابة 2000 نسمة، وهو ما يزيد عليهم المعاناة، بعد أن اجتمع عدد منهم لشراء صهاريج بشكل جماعي لحل جزء من المشكلة.

 

وطالبوا وزارة المياه إيجاد حل لمشكلتهم والالتزام بدورهم على جدول التوزيع الاسبوعي.


 




 

 


 

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