الأحد 06-11-2022
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الأحد، 06-11-2022 02:18 م

مواطن بلا كهرباء منذ شهرين ويناشد أهل الخير

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الوكيل الإخباري- مواطن أربعيني، متزوج، يقطن في منزل للايجار، ولديه إبنه واحدة، قد تكالبت عليه الحياة، إلى أن وصل الحال إلى عدم امتلاكه قوت يومه.

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ويعاني المواطن من عدم توفيره متطلبات الحياة لعائلته، حيث أنه لا يملك ثمن تسديد فاتورة الكهرباء، لضيق حاله ولانه عاطل عن العمل بالرغم من أنه يحمل شهادة جامعية في الاقتصاد والعلوم الإدارية من جامعة اليرموك.

وناشد أهل الخير لمساعدته على تسديد فاتورة الكهرباء التي تبلغ قيمتها 580 دينارا حيث انه يقيم بمنطقة الدوار الثاني في العاصمة عمان.

وقال أنه محروم من الاضاءة منذ شهرين، حيث أنه يعيش وعائلته على الظلام، بسبب عدم قدرته على تسديد المبلغ المطلوب منه.

من منبر "الوكيل الإخباري" نناشد أهل الخير ، ليكونوا يدا بيضاء لتلك العائلة ، لعلّ في ذلك أمل لإزالة الألم. للتواصل: 0798572086

 




 

 


 

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