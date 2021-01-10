مواطن يشتكي للوكيل بعد مراجعة دائرة حكومية في اربد

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اشتكى احد المواطنين من محافظة اربد من مدى الاستهتار الذي لمسه عند مراجعة مديرية ضريبة الدخل والمبيعات الموجودة في اربد .

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وروى المواطن للوكيل الاخباري ما جرى معه حيث انه راجع مديرية ضريبة الدخل يوم الاربعاء الماضي بتاريخ 6/1/2021 وانتظر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة امام مكاتب الموظفين حتى انهى عدد منهم الحديث مع بعضهم على حد وصفه .

وقال المواطن انه ذهب للحصول على رقم سري واسم مستخدم لغايات التقديم للاقرار الضريبي للحصول على الرديات وعندما انجز له الموظف المعاملة بعد طول انتظار غير مبرر وجد المواطن اسم المستخدم والرقم السري خانات فارغة مما اثار دهشته لهذا الاستهتار .









