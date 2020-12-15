مواطن يشكو من منعه مرافقة والده في مستشفى حكومي

الوكيل الإخباري - ناشد ذوو مريض في أحد المستشفيات الحكومية خارج العاصمة عمان، بالوقوف فيما يتعلق بمنع مرافقين المرضى المكوث بجانب مرضاهم ، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى .
وأشار المواطن ، أنه أراد أن يكون مرافقا لوالده ، بعد أن قام ابن شقيقه بالتواجد في المستشفى لمدة أسبوع ، وقال " أردت أن آخذ مكان ابن شقيقي لأكون مرافقا لوالدي ، إلا أن إدارة المستشفى منعتني بذلك ،حيث أن الوضع الصحي لوالدي تتطلب مساعدته ".
ولفت ، أنه ومنذ أيام تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا ، إلا أن المستشفى اتخذ بإجراء عزله أمس الإثنين .
وناشد وزارة الصحة بالوقوف على الأمر ، نتيجة لحالة الإرباك التي تسيطر على ذوي المرضى .
"الوكيل الإخباري" ، يتحفظ على كافة المعلومات للمواطن ، حيث فضل عدم ذكر اسمه .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة