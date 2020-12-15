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الثلاثاء، 15-12-2020 03:01 م

والده مصاب بفيروس كورونا

مواطن يشكو من منعه مرافقة والده في مستشفى حكومي

وزارة الصحة 2)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - ناشد ذوو مريض في أحد المستشفيات الحكومية خارج العاصمة عمان، بالوقوف فيما يتعلق بمنع مرافقين المرضى المكوث بجانب مرضاهم ، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى .

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وأشار المواطن ، أنه أراد أن يكون مرافقا لوالده ، بعد أن قام ابن شقيقه بالتواجد في المستشفى لمدة أسبوع ، وقال " أردت أن آخذ مكان ابن شقيقي لأكون مرافقا لوالدي ، إلا أن إدارة المستشفى منعتني بذلك ،حيث أن الوضع الصحي لوالدي تتطلب مساعدته ".

 

ولفت ، أنه ومنذ أيام تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا ، إلا أن المستشفى اتخذ بإجراء عزله أمس الإثنين .

 

وناشد وزارة الصحة بالوقوف على الأمر ، نتيجة لحالة الإرباك التي تسيطر على ذوي المرضى .

 

"الوكيل الإخباري" ، يتحفظ على كافة المعلومات للمواطن ، حيث فضل عدم ذكر اسمه .

 

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