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الأربعاء، 15-09-2021 10:55 ص

مياه الصرف الصحي تؤرق أهالي شارع القدس

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الوكيل الإخباري- ناشد المواطن سامي عبد الحليم، اليوم الأربعاء، الجهات المعنية، بضرورة حل مشكلة مياه الصرف الصحي التي تتواجد في شارع القدس بالعاصمة عمان.

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وقال عبد الحليم لـ "الوكيل الإخباري" إن أهالي المنطقة يعانون المشكلة منذ مدة ، منوها أنه تواصل مع الجهات المعنية، لكن دون جدوى .

 

 

واشار إلى أن الروائح الكريهة وانتشار الحشرات يشكلان مصدر ازعاج لسكان المنطقة.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.

 

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