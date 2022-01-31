نداء لحل مشكلة الحفر الامتصاصية في دير علا

الوكيل الاخباري- اشتكى سكان منطقة المعدي في دير علا من مشكلة الحفر الامتصاصية والتي طالت لأكثر من 5 أعواما.
وقال مواطنون لـ "الوكيل الاخباري" ، إن الحفر الامتصاصية تؤدي لمكاره صحية و تلوث البيئة بشكلٍ عام، ناهيك عما تشكله من مناخات لانتشار القوارض و الحشرات التي تؤرق حياة المواطنين.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لحل مشكلة الحفر في أسرع وقت ممكن ، خاصة في فصل الشتاء ، تحسّبا من خسائر في الأرواح.
بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" الشكوى أمام الجهات المعنية.
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