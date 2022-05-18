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الوكيل الاخباري
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والد الطفلة تقى يناشد أهل الخير: ساعدوني فابنتي متعبة

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الأربعاء، 18-05-2022 03:48 م

والد الطفلة تقى يناشد أهل الخير: ساعدوني فابنتي متعبة

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الوكيل الاخباري- قصة ألم وحسرة للطفلة تُقى النجار والتي تبلغ من العمر سنتين وسبعة أشهر ، وتعيش في كنف ابيها في مدينة الزرقاء، وتعاني من تأخر نمو بسبب وجود نزيف دماغي حيث أن حياتها مهددة اذ لم تتلقى العلاج بأسرع وقت.

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وقال والد الطفلة لـ "الوكيل الاخباري" إنها تحتاج إلى علاج بمركز تأهيل متخصص ، وهذا يتطلب مبلغا كبيراً من المال لا يقوى على توفيره، وان تأخر علاج ابنته يستنزف قدرتها على التحسُّن.


وبدا على صوت الاب مدى الألم والحاجة الماسة لعلاج ابنته، والتي تصل كلفته إلى 6000 ألاف دينار ، وقال " أتمنى مساعدتي لأرى ابنتي تكبر بوعي وادراك". 


وبين أن نقص الأكسجين على الدماغ منذ الولادة هو المسبب بحالة تقى ومركز التأهيل هو آخر بصيص أمل يساهم في انقاذ حياة الطفلة.


مناشدة عاجلة أمام أهل الخير للوقوف على حالة الطفلة،  وليكونوا يدا بيضاء لتلك العائلة ، لعلّ في ذلك أمل لإزالة الألم.

 

للتواصل: 0796477991 أو 065805580 

 

 

 




 

 


 

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