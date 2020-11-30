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الإثنين، 30-11-2020 02:37 م

وقف التعليم الوجاهي يربك طلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري- ناشد الطالب عبد الرحيم النشاش، اليوم الاثنين، وزارة التربية، بضرورة إعادة النظر بالتعلم عن بعد لطلبة التوجيهي.

وقال النشاش، لـ "الوكيل الإخباري" انه طالب توجيهي جيل 2003، ويعاني من المنصة المخصصة للتعليم عن بعد، مبينا أنها تتسبب في ضياع مستقبله.

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وأضاف أن التعلم الالكتروني لا يغني عن التعلم الوجاهي، حيث أن الحكومة منعت المراكز التعليمية الخاصة من اعطاء الدروس.

 

وأشار إلى، أن لديه 7 أخوة بالمدرسة، وجميعهم يتلقون دروسهم من هاتف واحد.

 

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.


 




 

 


 

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