الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين : كافة الصلوات في المساجد من أولويات الحكومة

الحكومة تعلن موعد اعلان قرارات حظر التجول الجديدة

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيض أسعار 500 سلعة

تقرير الزراعة بشأن الجراد الصحراوي

أمر دفاع جديد يلوح بالأفق والأردنيون ينتظرون الفرج

معان: حركة تجارية نشطة واستقرار في الأسعار

3 أيتام يناشدون أهل الخير وأحدهم يروي المعاناة لـ الوكيل

ترجيح عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات جديدة

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب إلى82

مستشفيات خاصة مستعدة لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع القادم مجانا

الأحد، 25-04-2021 12:52 م

الحزن يخيّم عليهم

3 أيتام يناشدون أهل الخير وأحدهم يروي المعاناة لـ الوكيل

شاب
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قصّة مُبكية أبطالها (3) أيتام ، يعيشون في منزل في منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان ، ترعرعوا مع بعضهم تحت مسمى "مجهولي النسب" ، واليوم تضيق بهم الدنيا بعدما تقطّعت بهم السبل ، فباتوا ينتظرون "الفرج القريب" .

اضافة اعلان
 

الشاب "سمير" يبلغ من العمر (23) عاما ، تحدّث مع "الوكيل الإخباري" بصوت يغلبه اليأس ، وروى معاناته قائلا : شاءت الأقدار أن أكون بلا أم ولا أب ، فعشت في دار رعاية الأيتام ونشأت بها  حتى بلغت من العمر (18) عاما ، فخرجت منها - دار الأيتام - .

 

وبين أنه تواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية ، التي أكدت بدورها أنه قد انتهى دورها بعد بلوغهم السن القانوني.

 

سمير عاش مع صديقين له بذات ظروفه ، فأضحوا (3) أيتام يبحثون عن لقمة عيش كريمة لهم ، فبحثوا عن بصيص من الأمل وعملوا في عدة مجالات ، إلا أن جائحة كورونا ألقت بظلالها عليهم ، فمكثوا بلا عمل ، مهدّدين بإخراجهم من منزلهم الذي شهد معاناتهم وحزنهم .

 

اليوم ، يجلسون ويفكرون كيف سيكملون حياتهم ، ولا يجدون مالا ولا مأوى ، ولا يجدون حضن أم أو نصيحة أب .

 

يقول سمير " تمر أيام ولا نجد كسرة خبز تسد رمق جوعنا في الشهر الفضيل".

 

مناشدة أمام أهل الخير ، بإيجاد عمل لهؤلاء الأشخاص ، من أجل حياة كريمة ، ويناشدون من أجل التخفيف عنهم معاناتهم ، حيث لم يتمكنّوا من دفع إيجار المنزل الذي يقطنونه ، لعدم توافر عمل لهم .

 

قصة هؤلاء ، تفيض الجوارح عاطفة بمساعدتهم ، أمام عوزهم وفقدانهم ما يودون امتلاكه.

 

للتواصل : 

 

06/5805580

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220207135557160084563

مواطن يناشد للحصول على دعم الخبز

انقطاع

انقطاع مياه منذ شهر في طبربور

خريب

حي في خريبة السوق بلا مياه منذ 3 أسابيع

طفل

ضرير يناشد أهل الخير للوقوف على حالته

176970722_3944937635592204_4072279376646705458_n

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

تراط

مناشدة من مغترب في الأردن لدفع تكاليف علاج طفله

أخبار متعلقة
تراط

مناشدة من مغترب في الأردن لدفع تكاليف علاج طفله

12202031214230165833844

شكوى من انقطاع المياه عن جبل الجوفة بعمان

مناشدة

عامل مياومة يشكو من عدم صرف دعم مالي له

320212214318852272170

كلاب ضالة تثير رعب الأهالي في الزرقاء

شاب

عشريني يبكي حاله : أورام تنتشر في جسدي ساعدوني فأنا أموت - صور