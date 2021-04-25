3 أيتام يناشدون أهل الخير وأحدهم يروي المعاناة لـ الوكيل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قصّة مُبكية أبطالها (3) أيتام ، يعيشون في منزل في منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان ، ترعرعوا مع بعضهم تحت مسمى "مجهولي النسب" ، واليوم تضيق بهم الدنيا بعدما تقطّعت بهم السبل ، فباتوا ينتظرون "الفرج القريب" .

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الشاب "سمير" يبلغ من العمر (23) عاما ، تحدّث مع "الوكيل الإخباري" بصوت يغلبه اليأس ، وروى معاناته قائلا : شاءت الأقدار أن أكون بلا أم ولا أب ، فعشت في دار رعاية الأيتام ونشأت بها حتى بلغت من العمر (18) عاما ، فخرجت منها - دار الأيتام - .

وبين أنه تواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية ، التي أكدت بدورها أنه قد انتهى دورها بعد بلوغهم السن القانوني.

سمير عاش مع صديقين له بذات ظروفه ، فأضحوا (3) أيتام يبحثون عن لقمة عيش كريمة لهم ، فبحثوا عن بصيص من الأمل وعملوا في عدة مجالات ، إلا أن جائحة كورونا ألقت بظلالها عليهم ، فمكثوا بلا عمل ، مهدّدين بإخراجهم من منزلهم الذي شهد معاناتهم وحزنهم .

اليوم ، يجلسون ويفكرون كيف سيكملون حياتهم ، ولا يجدون مالا ولا مأوى ، ولا يجدون حضن أم أو نصيحة أب .

يقول سمير " تمر أيام ولا نجد كسرة خبز تسد رمق جوعنا في الشهر الفضيل".

مناشدة أمام أهل الخير ، بإيجاد عمل لهؤلاء الأشخاص ، من أجل حياة كريمة ، ويناشدون من أجل التخفيف عنهم معاناتهم ، حيث لم يتمكنّوا من دفع إيجار المنزل الذي يقطنونه ، لعدم توافر عمل لهم .

قصة هؤلاء ، تفيض الجوارح عاطفة بمساعدتهم ، أمام عوزهم وفقدانهم ما يودون امتلاكه.

للتواصل :

06/5805580