الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 10:13 ص

آل البطاينة وآل الدرابسة نسايب

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الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من آل البطاينة مكونة من الحاج عادل البطاينة وعطوفة المهندس فايز البطاينة وعطوفة المهندس سفيان البطاينة والدكتور زياد البطاينة والسيد محمد خير البطاينة إلى آلِ الدرابسه الكرام لطلب يد ابنتهم رغد جودت الدرابسة لابنهم يوسف البطاينة .

وكان باستقبال الجاهة سعادة النائب السابق جودت الدرابسة وعدد من وجهاء آل الدرابسة الكرام وأجاب أهل العروس بالقبول.

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ونظراً لما تمر به البلاد جراء جائحة كورونا اختصرت الجاهة على العدد المسموح به حسب قانون الدفاع.

مبارك ليوسف ولرغد ونسأل الله العلي القدير أن يبارك لهما ويتمم لهما على خير.



 




 

 


 

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