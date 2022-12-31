السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

اقتصاد العالم في 2022.. أحداث سببت خسائر تريليونية وانهيارات كبرى

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

كم تبلغ كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق في 2022 ؟

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بآخر يوم من عام 2022

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

صور - إصابة بانقلاب مركبة على نزول صافوط باتجاه البقعة

قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس

السبت، 31-12-2022 09:50 ص

إصلاح ذات البين بين عشيرة العضايلة و عشيرة ابو محفوظ

ج3


الوكيل الإخباري - توجهت أمس الجمعة جاهة برئاسة شيخ بني عطيه السيد فواز حامد الأصفر و وجهاء من مختلف عشائر الأردن إلى منزل المهندس محمد ابو محفوظ في المقابلين لإصلاح ذات البين بين عشيرة العضايلة و عشيرة ابو محفوظ إثر حادث الدهس المؤسف الذي تسبب به علي عادل العضايله وتسبب بإصابة كل من شقيقة المهندس محمد ابو محفوظ وابنتها.

اضافة اعلان


وبحضور كفيل الوفاء السيد محمد العميان  تحدث رئيس الجاهة الشيخ فواز الأصفر عن تكليفه من قبل عشيرة العضايلة لطلب العفو والصلح عن المتسبب بالحادث و اعتبار ما حصل قضاء و قدراً و التصالح مع عشيرة ابو محفوظ علما بأن كرمهم وعفوهم ومواقفهم الطيبه ليست بغريبة عن عشيرة ابو محفوظ؛ وكما هو متوقع من كافة عشيرة ابو محفوظ و على رأسهم شيخهم الجليل الشيخ سليم وابنهم الوجيه المهندس محمد ابو محفوظ (ابو هاشم)  تنازلوا عن كافة حقوقهم العشائرية و القانونية والجزائية فيما يتعلق بحادث الدهس المشار إليه اكراما لله سبحانه و تعالى ولرسوله الكريم ولجلالة الملك وولي عهده الأمين  و للجاهة الكريمة و رئيسها و لعشيرة العضايلة .


وشكر رئيس الجاهة الشيخ فواز الاصفر و عدد من المتحدثين عشيرة ابو محفوظ على موقفهم العربي النبيل  و كما شكر وجهاء عشيرة العضايلة الجاهه و رئيسها وكذلك  كفيل الوفاء الشيخ محمد العميان  و كل من شارك بالجاهة من أصدقاء وانسباء سائلين الله ان يديم هذه المواقف النبيلة بين عشائر شعبنا الأردني العزيز.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffffff

تهنئة نجوى بيك الختاتنه بمناسبة الترفيع في دائرة الجمارك

image (1)

أستاذ الإعلام باليرموك الدكتور محمد الشريدة في ذمة الله

WhatsApp Image 2022-12-28 at 13.04.40 (1)

فرح سعيد الزعبي .. مبارك مناقشة رسالة الماجستير

ina lelah w ilayhi raji3oun

والدة المدعي العام صلاح هليل الخالدي في ذمة الله

صور-انا-لله-وانا-اليه-راجعون-2020_0-XBplJs

وفاة والد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ff99172a-b37d-4225-87d1-4cfc18c3f3ab

وفاة الأديب والصحفي الأردني عصام الموسى عن عمر ناهز 78 عاما