إصلاح ذات البين بين عشيرة العضايلة و عشيرة ابو محفوظ

الوكيل الإخباري - توجهت أمس الجمعة جاهة برئاسة شيخ بني عطيه السيد فواز حامد الأصفر و وجهاء من مختلف عشائر الأردن إلى منزل المهندس محمد ابو محفوظ في المقابلين لإصلاح ذات البين بين عشيرة العضايلة و عشيرة ابو محفوظ إثر حادث الدهس المؤسف الذي تسبب به علي عادل العضايله وتسبب بإصابة كل من شقيقة المهندس محمد ابو محفوظ وابنتها.

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وبحضور كفيل الوفاء السيد محمد العميان تحدث رئيس الجاهة الشيخ فواز الأصفر عن تكليفه من قبل عشيرة العضايلة لطلب العفو والصلح عن المتسبب بالحادث و اعتبار ما حصل قضاء و قدراً و التصالح مع عشيرة ابو محفوظ علما بأن كرمهم وعفوهم ومواقفهم الطيبه ليست بغريبة عن عشيرة ابو محفوظ؛ وكما هو متوقع من كافة عشيرة ابو محفوظ و على رأسهم شيخهم الجليل الشيخ سليم وابنهم الوجيه المهندس محمد ابو محفوظ (ابو هاشم) تنازلوا عن كافة حقوقهم العشائرية و القانونية والجزائية فيما يتعلق بحادث الدهس المشار إليه اكراما لله سبحانه و تعالى ولرسوله الكريم ولجلالة الملك وولي عهده الأمين و للجاهة الكريمة و رئيسها و لعشيرة العضايلة .



وشكر رئيس الجاهة الشيخ فواز الاصفر و عدد من المتحدثين عشيرة ابو محفوظ على موقفهم العربي النبيل و كما شكر وجهاء عشيرة العضايلة الجاهه و رئيسها وكذلك كفيل الوفاء الشيخ محمد العميان و كل من شارك بالجاهة من أصدقاء وانسباء سائلين الله ان يديم هذه المواقف النبيلة بين عشائر شعبنا الأردني العزيز.





