ابنة الزميل محمد الطراونة في ذمة الله

الوكيل الاخباري - انتقلت إلى الرفيق الأعلى “أريج” ابنة الزميل محمد بركات الطراونة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأسبق.



تقبل التعازي في منزل والدها في مرج الحمام بالقرب من دوار الاتصالات بعد الدفن مباشرة ويوم الجمعة من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساء.



اسرة موقع الوكيل الاخباري يتقدمون من والدها الزميل محمد الطراونة بأحر التعازي ضارعين الى المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان .



انا لله وانا اليه راجعون

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