اعلان بيع ثاني بالمزاد العلني مجمع تجاري على الشارع الرئيسي مدخل السلط

اعلان بيع ثاني بالمزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية السلط بالقضية التنفيذية رقم ٥٧٤\ ٢٠٢١ مجمع تجاري على الشارع الرئيسي مدخل السلط مساحة الارض ١٥١٣ متر مربع تتالف من ثلاث طوابق طابق الارضي مساحة ٣٤٨ متر مربع مؤلف من ٨ مخازن مؤجره محطة غيار زيت وغسيل سيارات وكوشوك ودراي كلين وتسويه عباره عن غرفتين وصالونالطابق الاول عباره عن ٦ مخازن مساحة ٣٤٨ متر مربع مؤجر و٣ منهم كوفي شوب وواحد قهوه سريعه وواحد استديو تصوير وواحد فارغ ويوجد مساحة فارغه لبناء مخازن جديده عدد ٣

الطابق الثاني مؤجر نادي رياضي بمساحة ٣٤٨ متر مربع

علما بان كل الايجارات ايجار جديد ومردود مالي جيد جدا

علما بان الطابق الاول ثلاث واجهات حجر والطابق الثاني اربع واجهات حجر وتم بناء المجمع على مراحل والمجمع تشطيباته جيده جدا ويوجد ادراج وممرات ومساحات خارجيه مبلطه

السعر الابتدائي ٢٠٠ الف دينار

المجمع مؤجر ب ٥٠٠٠٠ الف دينار حاليا

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