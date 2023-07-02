الباحث "إبراهيم العبسي" يناقش أطروحة الدكتوراه

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تمكّن الأستاذ الباحث إبراهيم محمد سالم العبسي من مناقشة اطروحة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا / قسم المناهج والتدريس في جامعة العلوم الاسلامية.وتناولت الأطروحة عنوان "استراتيجيتي التساؤل الذاتي والمكعّب في اكتساب المفاهيم الفقهية وتنمية مهارات التفكير التحليلي لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن".وتألفت لجنة مناقشة أطروحة الاستاذ الباحث ابراهيم العبسي من الدكتور عبد الرؤوف احمد بني عيسى رئيساً والدكتور ياسين علي المقوسي عضواً فيما كانت الاستاذ الدكتور ابراهيم احمد السلامة الزعبي عضواً خارجياً فيما أشرف على الأطروحة الأستاذ الدكتور أحمد الكيلاني.وكانت اللجنة قد أوصت بإجازة الأطروحة بعد مناقشة باحثها بتاريخ 25/6/2023 في كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم الاسلامية.