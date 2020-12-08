الباحث الرفاعي يحصل على جائزة دولية في الرياضيات

الوكيل الاخباري - حصل الباحث الاردني الاستاذ الدكتور محمد عبدالله الرفاعي من قسم الرياضيات في جامعة اليرموك على جائزة (325 سنة على حساب التفاضل والتكامل الكسري) 325 years of fractional calculus award ، المقدمة من المؤتمر الدولي الاول حول حساب التفاضل والتكامل الكسري الحديث، الذي عقدته مؤخرا جامعة بيروني التركية عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة 300 متحدثا من جميع انحاء العالم، بمناسبة مرور 325 سنة على وضع علم التفاضل والتكامل.

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وبدوره هنأ رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور نبيل هيلات الباحث الرفاعي على انجازه الرفيع وجهوده المثمرة، مؤكدا ان من شأن هذا التكريم ان يعطي دفعة كبيرة للبحث العلمي في الجامعة مما ينعكس ايجابيا على طلبتها وقدراتهم التحصيلية.

وجاء تكريم الرفاعي بهذه الجائزة الرفيعة في حفل افتتاح المؤتمر برفقة 50 باحثا من مختلف جامعات العالم تقديرا لاسهاماته الكبيرة في هذا المجال وابحاثه المعمقة المنشورة في افضل المجلات العلمية المتخصصة ونظيرا لجهوده الحثيثة وعمله الدؤوب.

وكان الرفاعي متحدثا رئيسيا في المؤتمر بمحاضرة حملت عنوان: "تقدير المشتقات الكسرية عند النقاط القصوى وتطبيقاتها".

ويذكر ان علم حساب التفاضل والتكامل او الحسبان calculus هو الدراسة الرياضية للتغير المستمر، وقد وضع اساسه العالمان اسحق نيوتن وغوتفريد لايبنتس في عام 1695م .



