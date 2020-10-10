البوتاس العربية تنعى عضو مجلس إدارتها الأسبق وليد مثقال عصفور

الوكيل الاخباري -

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ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المرحوم بإذن الله عضو مجلس إدارةالشركة الأسبق وليد مثقال عصفورالذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 9/10/2020 .ويشاطر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أسرة الفقيد بمصابهم الأليم ، سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.وشغل المرحوم العديد من المناصب أهمها: وزيرا للصناعة والتجارة وللطاقة والثروة المعدنية ورئيسا لمجلس إدارة غرفة صناعة عمان، كما تولى رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات الحكومية.