السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

الاعلان عن رفع حظر التجول الشامل عن مناطق بالمملكة - اسماء

55 وفاة بكورونا في العراق و5 في لبنان

محمية غابات عجلون تعزز مفهوم السياحة المجتمعية

هيئة النقل تؤكد ضرورة التزام النقل الجامعي بتدابير السلامة

البوتاس العربية تنعى عضو مجلس إدارتها الأسبق وليد مثقال عصفور

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية

103 اصابة بكورونا في الكرك اليوم

حقيقة تمديد حظر التجول بمناطق في المملكة

الشواربة يتفقد جاهزية خطوط تصريف مياه الأمطار

زائر للعقبة يتسبب بإصابة 9 مواطنين من عائلة بكورونا




السبت، 10-10-2020 08:05 م

البوتاس العربية تنعى عضو مجلس إدارتها الأسبق وليد مثقال عصفور

1020207183451701956230


 الوكيل الاخباري - ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة البوتاس العربية  المرحوم بإذن الله عضو مجلس إدارةالشركة الأسبق وليد مثقال عصفور
اضافة اعلان

 الذي انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 9/10/2020 .

ويشاطر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أسرة الفقيد بمصابهم الأليم ، سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وشغل المرحوم العديد من المناصب أهمها: وزيرا للصناعة والتجارة وللطاقة والثروة المعدنية ورئيسا لمجلس إدارة غرفة صناعة عمان،  كما تولى رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات الحكومية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820201022532922268385

نعي فاضل

uuuuu

تهنئة للعروسين عمر و سارة بمناسبة عقد القران

120554358_338690614132213_6470063684488724263_n

هاشم عبدالمهدي صايل ملكاوي.. مبارك مقعد الطب

8202019142649645760228

الف مبارك عقد قران هتان البشري

9201924173327453801650

شكر و تقدير للدكتور محمد عواد الزحلف

main_image5c193d9330522

والدة حيدر الزبن في ذمة الله

أخبار متعلقة
920202219276259613166

الحاج ابو نضال محمد ربحي الفقي في ذمة الله

fffff

رثاء المرحوم خالد هايل احمد ابو زيد