الحاجة ام يوسف عبد الحليم في ذمة الله

الوكيل الإخباري _ بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم

انتقلت الى رحمة الله، الحاجة ام يوسف عبد الحليم أمس السبت الموافق 10/10/2020 وتم دفن جثمانها الطاهر في مقبرة سحاب.

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اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب.



اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين

إنا لله وإنا إليه راجعون.



ونظرا لما تمر به البلاد من وباء، وتماشيا مع أوامر الدفاع تقبل التعازي بالفقيدة عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي..



رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته..



