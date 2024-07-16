الحاجة انعام مسعود باكير في ذمة الله

قال الله تعالى :“ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة "انعام مسعود باكير - أم نبيل" أرملة المرحوم عبدالله حمد المطيريين العجارمه .
الدفن يوم الثلاثاء الموافق ١٦-٧-٢٠٢٤ في مقبرة المشقر
صلاة الجنازة في المشقر-مسجد فوزان المطر على صلاة الظهر
تقبل التعازي للرجال في قاعات بلدية حسبان و للنساء في منزل ابنها نضال (المشقر)
اليوم الاول مفتوح
اليوم الثاني والثالث من الساعه ٤ العصر
نسأل الله ان يرحمها ويغفر لها ويجعل مأواها الجنه يارب العالمين
موقع عزاء الرجال: https://maps.google.com/?q=31.808369,35.818283
موقع عزاء النساء: https://maps.google.com/?q=31.803019,35.778008