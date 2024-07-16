الحاجة انعام مسعود باكير في ذمة الله



قال الله تعالى :“ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “



انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة "انعام مسعود باكير - أم نبيل" أرملة المرحوم عبدالله حمد المطيريين العجارمه .

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الدفن يوم الثلاثاء الموافق ١٦-٧-٢٠٢٤ في مقبرة المشقر

صلاة الجنازة في المشقر-مسجد فوزان المطر على صلاة الظهر

تقبل التعازي للرجال في قاعات بلدية حسبان و للنساء في منزل ابنها نضال (المشقر)

اليوم الاول مفتوح

اليوم الثاني والثالث من الساعه ٤ العصر

نسأل الله ان يرحمها ويغفر لها ويجعل مأواها الجنه يارب العالمين



موقع عزاء الرجال: https://maps.google.com/?q=31.808369,35.818283



موقع عزاء النساء: https://maps.google.com/?q=31.803019,35.778008