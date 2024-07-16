الثلاثاء 16-07-2024
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الحاجة انعام مسعود باكير في ذمة الله

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الثلاثاء، 16-07-2024 09:38 ص

الحاجة انعام مسعود باكير في ذمة الله

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قال الله تعالى :“ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

 انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة "انعام مسعود باكير - أم نبيل" أرملة المرحوم عبدالله حمد المطيريين العجارمه  .

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الدفن يوم الثلاثاء الموافق ١٦-٧-٢٠٢٤ في مقبرة المشقر 
صلاة الجنازة في المشقر-مسجد فوزان المطر على صلاة الظهر
تقبل التعازي للرجال في قاعات بلدية حسبان و للنساء في منزل ابنها نضال (المشقر)   
 اليوم الاول مفتوح 
اليوم الثاني والثالث من الساعه ٤ العصر 
نسأل الله ان يرحمها ويغفر لها ويجعل مأواها الجنه يارب العالمين

موقع عزاء الرجال: https://maps.google.com/?q=31.808369,35.818283

موقع عزاء النساء: https://maps.google.com/?q=31.803019,35.778008

 




 

 


 

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