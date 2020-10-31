السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 12:16 م

الحاجة تواصيف العبداللات في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت الشيخة الحاجة تواصيف شفيق مهاوش العبداللات (أم محمد) أرملة المرحوم الشيخ سلمان حمد الرشيد الخلايلة.
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والفقيدة والدة المرحوم محمد والمرحوم أحمد ومدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة وعطوفة هشام الخلايلة وعطوفة محمود الخلايلة. وجدة الصحفي عواد الخلايلة.

وشقيقة المرحوم فرحان والمرحوم سالم والمرحوم سليمان والمرحوم عايد وعيد العبداللات.

وقد تم تشييع جثمانها الطاهر في مقبرة العائلة في بيرين.

ونظرا للظروف الصحية الراهنة تقبل التعازي عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي:

هاتف بسام: 0797444475
هاتف محمود: 0799700850

نسأل المولى عز وجل أن يتقبل الفقيدة في عليين مع الابرار والصالحين وحسن اولئك رفيقاً.

إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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