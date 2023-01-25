الحاجة حنان ناجي يوسف أبو نوار في ذمة الله

الوكيل الاخباري - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى آل أبو نوار وآل القادري الحاجة المرحومة حنان ناجي يوسف أبو نوار (أم حياة) زوجة المرحوم السفير الجزائري محمد القادري.



وسيتم دفن جثمانها الطاهر يوم الخميس في مقبرة سحاب بعد صلاة الظهر عليها في مسجد أبو عيشة، سائلين الله المولى عز وجل أن يرحمها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



تقبل التعازي في منزل المرحومة الكائن في عبدون، شارع محمود الكرمي، عمارة رقم ٨ يوم الخميس لمدة ثلاثة أيام للنساء من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الثالثة، وللرجال من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة وعلى هاتف:



شاهر أبونوار: ٠٧٩٥١٧٣٦٥٧



خلدون الطراونة: ٠٧٩٠١٢٠٣٦٩



انا لله وانا اليه راجعون.

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