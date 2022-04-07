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الخميس، 07-04-2022 12:34 م

الحاجة عريفة حسن صافي "ام تيسير" .. في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم
نعي سيدة فاضلة
""يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي " صدق الله العظيم""

بإيمان تام بقضاء الله وقدره والتسليم لمشيئته وبقلوب يعتصرها مرارة المصاب، ونفوس يثقلها ألم الفجيعة
ينعى آل حبوش وآل صافي وأقرباؤهم وأنسباؤهم وفاة المرحومة المؤمنة الصابرة العابدة المحتسبة التقية النقية
الحاجة عريفة حسن صافي "ام تيسير"
أرملة الحاج المرحوم راجح حبوش
والدة تيسير وأكرم وأحمد وماهر ونائل وأيمن وفراس
وشقيقة المرحوم عرفات صافي ورفعت صافي
بعد حياة ملؤها العطاء والخير والمحبة ومساعدة الآخرين والتي فاضت روحها الطيبة الطاهرة الى بارئها في هذه الأيام المباركة
وسيتم تشييع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر الجمعة من مسجد القدس – الحي الشرقي – مقابل المركز الأمني – اربد
سائلين الله الرضوان الأعلى والمغفرة والرحمة وحسن المآب
وإنها اذ رحلت عنّا ستبقى وكما هي دائماً حاضرة فينا ما حيينا
استودعناك عند الغفور الرحيم، حنون عليك، أحبك فأسكنك بجواره.

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رحمك الله يا أجمل الأمهات ويامن تركت سيرة عطرة مباركة وأثراً طيباً قي قلب كل من عرفك، وليتقبل الله عملك الصالح ويجازيك خير الجزاء، ويحشرك مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.


تقبل التعازي في منزل زوجها المرحوم راجح حبوش – الكائن في اربد بجانب مركز أمن الحي الشرقي – شارع راجح حبوش
انا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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