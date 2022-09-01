الجمعة 02-09-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
شباب الكرك تختتم معسكرات الأمن والسلامة الوطنية
نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً
شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا
وزير التنمية يوضح حول مسنة ظهرت بمقطع فيديو
أخبار الشركات
أخبار الشركات
سامسونج للإلكترونيات تعزز مكانتها كشركة رائدة في تكنولوجيا الشاشات
سامسونج للإلكترونيات و برايم فيديو يقدمان مسلسل سيد الخواتم: خواتم القوة بجودة 8K
جامعة الحسين التقنيّة تعلن إطلاق منح صندوق دعم الطالب
كابيتال بنك وسوسيته جنرال - الأردن يؤكدان أن ليس لهما علاقة بقرار الحجز والذي يخص بنك سوسيته جنرال - لبنان فقط
كورونا
كورونا
الصين تعلن إغلاق مدينة يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة بسبب كورونا
دراسة: الجرعة العالية من مكملات الفولات تزيد خطر كورونا