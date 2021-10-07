الحاجة منيفة سليمان الخطيب في ذمة الله



"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي "



بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انعى وفاة أمي وروح قلبي الحاجة منيفة سليمان الخطيب ( ام قتيبة ) زوجة المغفور له والدي الحبيب سليم خضر ساري ( ابو قتيبة )

والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي الغالية لمحزونون نسأل الله عز وجل أن يتغمدك برحمته وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون.



هذا وسيتم تشيع الجثمان غدا بعد صلاة الجمعة في مسجد النبي يوشع / السلط ، والدفن في مقبرة النبي يوشع في ذات المكان ،تقبل التعازى في منزل المغفور له سليم ساري ابو قتيبة الكائن في منطقة صويلح الشارع الرئيسي بجانب فندق ريو الاردن مباشرة .

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انا لله وإنا اليه راجعون ،،

