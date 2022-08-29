الحاج احمد عبدالكريم عبدالرحيم العبداللات في ذمة الله

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((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))تنعى عشيرة العبداللات وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج احمد عبدالكريم عبدالرحيم العبداللات والد كل من يزن و يزيد و معاوية و ميس و رؤىو سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٩ من مسجد النصر القديم الى مثواه الاخير في مقبرة النصرتقبل التعازي في ديوان عشيرة العبداللات /عرجان للرجالوالنساء في ديوان ال البرغوثي / عرجان مقابل الدفاع المدني