الثلاثاء 30-08-2022
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الإثنين، 29-08-2022 05:20 م

الحاج احمد عبدالكريم عبدالرحيم العبداللات في ذمة الله

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((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) اضافة اعلان


تنعى عشيرة العبداللات وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج احمد عبدالكريم عبدالرحيم العبداللات والد كل من يزن و يزيد و معاوية و ميس و رؤى

و سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٩  من مسجد النصر القديم الى مثواه الاخير في مقبرة النصر
 تقبل التعازي في ديوان عشيرة العبداللات /عرجان للرجال 
والنساء  في ديوان ال البرغوثي  / عرجان مقابل الدفاع المدني 
 .   

 




 

 


 

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