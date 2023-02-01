الحاج حسن حسين أبو سيدو في ذمة الله

الوكيل الإخباري -
بسم الله الرحمن الرحيم
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،اضافة اعلان
نعي حاج فاضل
مؤمنين بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى
الحاج حسن حسين أبو سيدو
"أبو محمد"
زوج الفاضلة سناء عبد الحي أبو سيدو
والد كل من محمد ويوسف وريم ورنا ومنى وروان وكرم
وشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير يوم الثلاثاء الموافق ٣١/١/٢٠٢٣
تقبل التعازي للرجال يومي الأربعاء والخميس في دارة المصري / خلدا و للنساء في منزل المرحوم الكائن في تلاع العلي شارع موسى الساكت عمارة رقم ١٧ بجانب وزارة الثقافة يومي الأربعاء والخميس.
إنا لله وإنا إليه راجعون