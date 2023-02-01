الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 01:17 م

الحاج حسن حسين أبو سيدو في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،اضافة اعلان

نعي حاج فاضل
مؤمنين بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى 
الحاج حسن حسين أبو سيدو 
"أبو محمد"
زوج الفاضلة سناء عبد الحي أبو سيدو 
والد كل من محمد ويوسف وريم ورنا ومنى وروان وكرم
وشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير يوم الثلاثاء الموافق ٣١/١/٢٠٢٣
تقبل التعازي للرجال يومي الأربعاء والخميس في دارة المصري / خلدا و للنساء في منزل المرحوم الكائن في تلاع العلي شارع موسى الساكت عمارة رقم ١٧ بجانب وزارة الثقافة يومي الأربعاء والخميس.
إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

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