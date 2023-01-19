الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 19-01-2023 01:24 م

الحاج خالد محي الدين النجار في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،اضافة اعلان

ينعى آل النجار وآل الشريم وآل السوداني 
في الاردن والمهجر بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، المرحوم باذن الله   
خالد محي الدين النجار 
زوج الفاضلة لانا شريم
ووالد كل من محي الدين وهالة ودانة وتالا وشقيق كل من عبدالله وبشار وميادة وغادة (سوسو) 
والذي انتقل الى رحمته تعالى في الولايات المتحدة الامريكية. 
وسيشيع جثمانه الطاهر على صلاة الظهر من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١/٢٠ من مسجد أبو عيشة – اول طريق المطار والدفن في مقبرة سحاب .
تقبل التعازي في ديوان ال البعلبكي - دوار النهضة، الصناعية، عمان.  يوم الجمعة و السبت و الاحد.
من بعد صلاة العصر الى العاشرة مساء
موقع بيت العزاء
https://goo.gl/maps/kU1g96YqBR99cuNn9
وانا لله وانا اليه راجعون.

 




 

 


 

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