الحاج خالد محي الدين النجار في ذمة الله

الوكيل الإخباري -

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بسم الله الرحمن الرحيم“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،ينعى آل النجار وآل الشريم وآل السودانيفي الاردن والمهجر بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، المرحوم باذن اللهخالد محي الدين النجارزوج الفاضلة لانا شريمووالد كل من محي الدين وهالة ودانة وتالا وشقيق كل من عبدالله وبشار وميادة وغادة (سوسو)والذي انتقل الى رحمته تعالى في الولايات المتحدة الامريكية.وسيشيع جثمانه الطاهر على صلاة الظهر من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١/٢٠ من مسجد أبو عيشة – اول طريق المطار والدفن في مقبرة سحاب .تقبل التعازي في ديوان ال البعلبكي - دوار النهضة، الصناعية، عمان. يوم الجمعة و السبت و الاحد.من بعد صلاة العصر الى العاشرة مساءموقع بيت العزاءوانا لله وانا اليه راجعون.