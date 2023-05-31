الحاج صالح والد الزميل محمد الملكاوي في ذمة الله

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 31 أيار 2023 أحد وجهاء الملكاوية في محافظة الزرقاء الحاج صالح عبدالله العادي الملكاوي (أبو محمد)، والد الزميل محمد الملكاوي المستشار الإعلامي بوزارة الإدارة المحلية، ووالد أحمد الملكاوي، وعبدالله الملكاوي المدير الإداري في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وآمنة الملكاوي رئيسة جمعية أرض العز للثقافة والتراث في الزرقاء. وأيضا والد كل من السيدات: فاطمة الملكاوي، وخديجة الملكاوي، ومريم الملكاوي، وعائشة الملكاوي، وتمام الملكاوي، وفيروز الملكاوي في بلدة ملكا.

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وسيشيع جثمانه الطاهر في بلدة ملكا بعد صلاة (عصر اليوم الأربعاء) من مسجد ملكا الكبير إلى مقبرة البلدة.



تقبل التعازي للرجال والنساء في ملكا يومي (الأربعاء والخميس) في جمعية ملكا التنموية / مقابل مبنى بلدية خالد بن الوليد، بعد صلاة بعد صلاة الظهر وحتى صلاة العشاء. ويوم (الجمعة) في عمان / ديوان آل السعودي - شارع الأردن قبل دائرة الإفتاء بعد صلاة الظهر وحتى صلاة العشاء، ويوم (السبت) في الزرقاء / ديوان الملكاوية - شارع الأردن - قرب مسجد علي بن أبي طالب بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.

