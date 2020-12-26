السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 02:16 م

الحاج عبد الرحيم محمود يوسف في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) . 
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             نعي فاضل

رضاءً بقضاءِ الله وقدرهِ ينعى ال حمد - ساريس  ، المرحوم الفاضل : 

    *الحاج عبدالرحيم محمود يوسف عودة * (ابو محمد الساريسي ) 
           
و شيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت الموافق 2020/12/26 من مسجد الهدهد الى مقبرة عين الباشا . 
          
 وامتثالا لأوامر الدفاع تقبل التعازي عبر الهاتف ، ومواقع التواصل الإجتماعي. 

للتعازي بالهاتف ابناء المرحوم :
 * محمد 0797252882

* مهند 0780770364

* عيسى 0795408970

 * مهدي 0785682081

* زيد 0799154220

* موسى 0788853799

"إنا لله وإنا إليه راجعون"


 




 

 


 

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