الحاج عبد الرحيم محمود يوسف في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) .نعي فاضلرضاءً بقضاءِ الله وقدرهِ ينعى ال حمد - ساريس ، المرحوم الفاضل :*الحاج عبدالرحيم محمود يوسف عودة * (ابو محمد الساريسي )و شيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت الموافق 2020/12/26 من مسجد الهدهد الى مقبرة عين الباشا .وامتثالا لأوامر الدفاع تقبل التعازي عبر الهاتف ، ومواقع التواصل الإجتماعي.للتعازي بالهاتف ابناء المرحوم :* محمد 0797252882* مهند 0780770364* عيسى 0795408970* مهدي 0785682081* زيد 0799154220* موسى 0788853799"إنا لله وإنا إليه راجعون"