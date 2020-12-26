الحاج عبد الرحيم محمود يوسف في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) . اضافة اعلان
نعي فاضل
رضاءً بقضاءِ الله وقدرهِ ينعى ال حمد - ساريس ، المرحوم الفاضل :
*الحاج عبدالرحيم محمود يوسف عودة * (ابو محمد الساريسي )
و شيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم السبت الموافق 2020/12/26 من مسجد الهدهد الى مقبرة عين الباشا .
وامتثالا لأوامر الدفاع تقبل التعازي عبر الهاتف ، ومواقع التواصل الإجتماعي.
للتعازي بالهاتف ابناء المرحوم :
* محمد 0797252882
* مهند 0780770364
* عيسى 0795408970
* مهدي 0785682081
* زيد 0799154220
* موسى 0788853799
"إنا لله وإنا إليه راجعون"