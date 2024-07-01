الحاج محمد العنيزات في ذمة الله

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ).



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الوكيل الإخباري - يعني الشاب محمد ابن ابراهيم الابو خمري الغانم ، وعشيره الغانم اجمع فقيدهم المرحوم الحاج محمد العنيزات المهداوي "أبو قصي" -53 عاماً - الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاثنين.



تم دفن الفقيد بعد صلاة الظهر اليوم بمقبرة شفا بدران، وتقبل التعازي لمدة 3 أيام للرجال والنساء في الهاشمي الشمالي، حي نايفة.







