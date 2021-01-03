الحاج محمد يوسف السوقي في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.اضافة اعلان
صدق الله العظيم
بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله
المرحوم الحاج محمد يوسف السوقي ( أبو يوسف )
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وأن يمن على أهله وذويه بأجمل آيات الصبر والسلوان .
نظرا للظروف التي نمر بها بسبب جائحه كورونا تقبل
التعازي عبر الهاتف و مواقع التواصل الاجتماعي
نضال السوقي: 0799117914
محمود السوقي: 0791542117
" إنا لله وإنا إليه راجعون "