الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

الحاج محمد يوسف السوقي في ذمة الله

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الأحد، 03-01-2021 08:25 م

الحاج محمد يوسف السوقي في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.
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صدق الله العظيم 

 بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله 

المرحوم الحاج محمد يوسف السوقي ( أبو يوسف ) 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وأن يمن على أهله وذويه بأجمل آيات الصبر والسلوان . 

نظرا للظروف التي نمر بها بسبب جائحه كورونا تقبل 
التعازي عبر الهاتف و مواقع التواصل الاجتماعي 

نضال السوقي: 0799117914
محمود السوقي: 0791542117 

" إنا لله وإنا إليه راجعون "

 




 

 


 

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