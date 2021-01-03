الحاج محمد يوسف السوقي في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيميَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.صدق الله العظيمبمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اللهالمرحوم الحاج محمد يوسف السوقي ( أبو يوسف )سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وأن يمن على أهله وذويه بأجمل آيات الصبر والسلوان .نظرا للظروف التي نمر بها بسبب جائحه كورونا تقبلالتعازي عبر الهاتف و مواقع التواصل الاجتماعينضال السوقي: 0799117914محمود السوقي: 0791542117" إنا لله وإنا إليه راجعون "