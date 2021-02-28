الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 28-02-2021 02:39 م

الخشمان ينعى عقل بلتاجي

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الوكيل الاخباري - نعى النائب السابق ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الاردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان امين عمان السابق عقل بلتاجي .

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وكتب الخشمان " بسم الله الرحمن الرحيم وانا لله وانا اليه راجعون - رحمك الله يا ابو الليث واسكنك جناته فقد كنت احد اعمدة الدولة الاردنية في مئويتها الاولى وكنت رجلا معطائا محبا للوطن والملك والشعب بقدر حبك لنفسك لا بل اكثر من ذلك بكثير - فقد كنت وابنائي شهود عيان على الكثير من المواقف والاعمال التي انجزتها في مختلف المواقع التي تقلدتها في حياتك العملية ولا ننسى انجازاتك على المستوى الاجتماعي فقد زرعت حب الوطن و المسؤولية الاجتماعية في قلوب الاردنيين - لا نوفيك حقك في هذه السطور البسيطة يا خالنا العزيز ولا نستطيع الا ان نسلم بمشيئة الله وقدره وان ندعو لك بالرحمة وان يصبرنا على فراقك - فلا حول ولا قوة الا بالله - نقولها ونحن ندعو الله عزوجل ان يرحمنا ويعافينا جميعا من وباء الكورونا الذي حصد ارواح العديد من احبتنا ومواطنينا الشرفاء محليا وعالميا - فبالامس كان فقيد الاردن ايضا محمد هاشم مرتضى الذي تزامن عمله مع فقيدنا ابو الليث لسنوات تجاوزت الاربع عقود لينهي هذا الفيروس اللعين مسيرة عطائهم بنفس التوقيت - رحمكم الله جميعا ورحم الله كل من فقدناه من اصدقائنا واحبابنا ورحم الله شهداء الانسانية جميعا وانا لله وانا اليه راجعون". 


 




 

 


 

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