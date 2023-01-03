الثلاثاء 03-01-2023
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الثلاثاء، 03-01-2023 11:46 ص

الخشمان ينعى وائل دواهدة

وائل


الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك الحاج وائل دواهده قائلا : اضافة اعلان


" ليس يعادتي ان ابث عبر صفحتي اخبار موجعه ولكن لم استطع تحمل الخبر الصاعق اليوم صباحا بفقدان صديقي ورفيق الدرب ورفيق السلاح واحد اعمدة الاردنيه للطيران واحد رموز ومؤسسي حزب الاتحاد الوطني الاردني  المرحوم الحاج وائل دواهده - رحمة الله تتنزل عليه فقد كان الوفي الصديق - لم يثنيه اي شيء في الدنيا عن الوقوف بجانب الجميع ومساعدة الجميع - سنفتقد رجلا كان رمز للوطنيه والانسانيه - سنفتقد اخا للجميع - سنفتقد سندا للجميع  - مهما قلنا لن نوافيك حقك وفي كل ما قدمت للوطن ولاخوانك في الاردنيه للطيران وفي حزب الاتحاد ولعائلتي ولابنائي واحفادي -لا تغيير لارادة الله واقل ما نقوم به هو الدعاء بان  يبدلك الله مكانا يليق بك في جنات الخلد بدلا من دنيا الفناء - انا لله وانا اليه راجعون وصبرنا الله على فراقك يا ابو حسين حبيب كل من عرفك وتعامل معك ." 

 




 

 


 

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