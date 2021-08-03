الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

الأمن يحذر سائقي المركبات من الاستهتار أثناء القيادة

الخارجية تدعو ذوي مواطن إلى مراجعتها لأمر هام

أحداث شهدتها المملكة في أقل من 24 ساعة تشعل مواقع التواصل

روسيا تسجل 22010 إصابة و788 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخصاونة يوعز بتنفيذ التوجيهات الملكية لإصلاح القطاع العام

الملك يشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان الأربعاء

المياه: ضبط اعتداءات على ناقل مزود لفنادق البحر الميت

لجنة الأوبئة لمن يعانون الحساسية : سجلوا على منصة اللقاح

الإعدام شنقا حتى الموت لرجل أحرق زوجته في مأدبا

الأردن الرابع عربيا بعدد وفيات كورونا

الثلاثاء، 03-08-2021 10:21 ص

الذكرى التاسعة على رحيل الدكتور والمفكّر التربوي فواز الراميني

820193133316946574592
الدكتور الراحل فواز الراميني


الوكيل الإخباري - ترجّل الفارس عن جواده ، وبقيت روحه تُنعش رحب المكان ، وبات اسمه عبق يستنشق في كلّ مكان ، وزمان ، وإن غاب سبع سنون ، إلا أنه باق مخلّد في القلوب ، وإن رحل فإن رحيله لا يعني الغياب ، ما دامت صورته في القلوب والعقول ، مكلّلة بذكريات سعيدة يصعب نسيانها.

اضافة اعلان

الدكتور والمفكّر التربوي ، فواز فتح الله الراميني ، عميد لغة الضاد ، والأديب، والشاعر ، القلب النابض لعائلته ، والروح الخالدة لأبنائه ، لقمان الحكمة لمن عرفه ، قلم مبدع إن كتب ، لسان الضاد إن تحدّث ، متميّز ، نابغ ، فطين ، بشهادة من عرفوه .

في مثل هذا اليوم 3/8/2012، وافته المنية ، وقد خلّف الدكتور فواز الراميني ، ذكرى يصعب حصرمدادها ، ما دامت مغموسة بأصالة إنسان وطني ، قومي ، عرف عنه الكثير ، يصعب على السطور استيعابها ، وقد عرف عنه، هندامه الأنيق ، وحسن مصاحبته للآخرين ، وسلوكه الراقي ، وعلمه الوفير الذي لا ينضب ، ارتجالي في شعره ، متزن في حديثه ، وأهم ما يميزه لغته العربية وإن كان ذلك في منزله ، فعلّم أبناءه حب اللغة العربية ، فباتت مجبولة في حياتهم.

الدكتور الراميني ، كان له أقوال مأثورة ، ورثها من بعده من محبيه ، فبات كلامه شعرا وإن لم يقل شعرا.

يصادق الصغير..أب عطوف، يجالس الكبير وإن كان يصغرهم ..أبن وفي ، يحادث النساء ..أخ قويم،حريص على الآخرين كحرصه على فلذات أكباده .

له مؤلفات في البلاغة، والنحو ، والتربية ، والفلسفة ومبتكر بحر شعري ، شاعر يلامس شعره حدود العقل ، ومداد القلب ، وما أن يقف على منصته ، حتى يصغي المستمعون له لما في شعره أطيب الأثر، ، كما انه له مؤلفات تحمل أسماء أفراد عائلته. 

اليوم تحيي عائلته الذكرى التاسعة ، على وفاته ، مُستذكرين أنه صاحب لغة القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره ، حيث ترعرع في منزل يُقال عنه " بيت اللغة ".

نبذة عن الراحل فواز بن فتح الله الراميني

•كان من أوائل الثّانوية العامّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة عام 1974 .
 •تخرج في الجامعة الأردنيّة – قسم اللّغة العربيّة وكان الأوّل في الفوج الثّالث عشر سنة 1978.
 •كان الأوّل في الدّبلوم العالي – كلّيّة العلوم التّربويّة – أساليب تدريس اللّغة العربيّة – الجامعة الأردنيّة ، سنة 1987 وكان تقديره ممتازاً .
•كان الأوّل في الدّبلوم العالي – قسم الفلسفة – دراسات إسلاميّة وفلسفيّة - الجامعة الأردنيّة سنة 1989 وكان تقديره جيّد جيذاً .
•كان الأوّل في ماجستير أصول التّربية – الجامعة الأردنيّة سنة 1999 وكان تقديره امتيازاً .

 خبراتــُـــه العَمَليّــــة :
•عُيّن معيدًا في قسم اللغة العربيّة بالجامعة الأردنيّة ما بين 1978 م و 1979 م .
•عمل مدرّساً للأدب العربيّ في عديد كلّيّات المجتمع بعمّان إلى 1999 م .
•عمل مدرّساً في وزارة التّربية والتّعليم في الأردنّ حتى عام1993 .
•عمل مدرّسا ومؤسّسا لعديد من المراكز الثّقافيّة بعمّان .
•أشرف على الصّفحات الثّقافيّة في عديد الصّحف الأردنيّة، وكان يكتب مواضيعا صحافية اجتماعية ، منذ عام 1986 .
 •عمل مشرفاً تربويّا لمادّة اللّغة العربيّة بعمّان منذ 1994 م .
•عمل مدرّبا ، ومعدّا لعديد من الموادّ التّدريبيّة في وزارة التّربية والتّعليم بالأردن منذ 1995 .
 •اختير نائبا لرئيس الدّورة الإقليميّة التّابعة لجامعة الدّول العربيّة لتدريس اللّغة العربيّة والتّربية الإسلاميّة ،عام 1995 .
 •اُختير عضوا لإنتاج الموادّ التّدريسيّة في مركز مصادر التّعلّم بعمّان من 1994 – 1999 .
 •كان رئيسًا للجان امتحان اللّغة العربيّة – للثّالث الثّانويّ بفروعه في الأردن منذ 1996 – 1999 . •عمل موجّها لمادّة اللّغة العربيّة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة منذ 1999 .
 •شارك في عديد النّدوات والمؤتمرات والاجتماعات والملتقيات التّربويّة والمحاضرات والأمسيّات الشّعريّة والأدبيّة في الأردنّ و الإمارات وعُمان.
•اختير رئيسا للّجنة الإعلاميّة للمؤتمر التّربويّ الّذي عقد بالتّعاون بين منطقتي : العين بالإمارات و الظّاهرة التّعليميّتين/البُريْمي بعُمان عام 2001 .
•كان عضوَ تدريسٍ غيرَ متفرغ ٍفي جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة وعجمان، ومستشارا إعلاميا عام 2002 م
•اُختير عضوا في لجنة إعداد امتحان الثّانويّة العامّة للّغة العربيّة بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة 2006م . •اُختير عضوا في لجنة إعداد الخطّة الإستراتيجيّة في كلّ من المنطقتين التّعليميّتين في : العين /2006 م، ورأس الخيمة / 2008 م ـ 2011م .


 •اُختير عضوا في لجنة تقويم الرّاغبات في العمل في الدّيوان الأميريّ برأس الخيمة عام 2008م .
 •اُختير عضوا في لجنة استكشاف الموهوبين والفائقين في منطقة رأس الخيمة التّعليميّة لعام 2007 م . •اُختير عضوًا في لجنة الكفاءة اللُّغويّة للمرحلة الثّانويّة ـ وزارة التّربية و التّعليم / الإمارات 2009/2010 م.
•اُختير عضوا في اللجنة الوزاريّة لتدريب المعلّمين الجُدُد برأس الخيمة ـ 2009/2010 م .
 •اُختير عضوَ لجنة تحكيم في المسابقات الدّوليّة في مهارات العربيّة و فنونها منذ 2000 م . •اُختير عضوَ لجنة تحكيم في مسابقة الخطابة والتّحدّث بالفصيحة 2010 م .
•اُختير عضوَ لجنة تدريب الفائقين باللّغة العربيّة ومهاراتها في المعسكر التّدريبيّ بدبيّ بدءًا من 29/4/2010 م .
 •اُختير عضوَ لجنة تحكيم في مسابقة أوائل المطالعين بإمارة رأس الخيمة بدءًا بـ 2/5/2010 م •له العديد من المقالات اللّغويّة والتّربويّة في المجلاّت والدّراسات الرّسميّة.
•راجع ما يربو على مئة من المراجع والكتب، وعدّلها وأضاف إليها .
•حاز العديد من الجوائز : التّقديريّة و التّشجيعيّة والتّكريميّة لقاء مشاركاته في النّدوات و الاحتفاليّات الأدبيّة و الثّقافيّة في كلّ من : الأردنّ و الإمارات و عُمان .
 مؤلّفاته المنشورة : أ - في اللّغــــة العربيّـــــــــة:
 * 1 ـ البيرق في العروض والشّعر والقوافي .
* 2- البلسم الشّافي في علوم البلاغة : البيان والمعاني والبديع .
•3- التّفكير الكلاميّ .( بالاشتراك مع أساتذة جامعيّين )
•4- المرجع اللّغويّ الوافي في التّعبير : الإبداعيّ والوظيفيّ .
•5- المشكاة اللّغويّة في قواعد الصّرف العربيّ .
•6- المنهل العذب في تدريس مهارات القراءة والكتابة.
 •7- النّبراس المنير في قواعد النّحو العربي ّ.
•8- موسوعة الأقصى اللّغويّة الشّاملة في رسم الحرف العربيّ والإملاء و التّرقيم .


 ب - في التّفسير :
•1- فَتْح البَــرّ في ' سورة الفجر ' .
 ج - علـــــوم التّربيــــــــــة :
 ( أصول التّربية ، وعلم النّفس ، و علم النّفس التّربويّ ، و ذوو الاحتياجات الخاصّة )
 •1- إستراتيجيّة العصف الذّهني ّحاضنة التّعليم الإبداعي ّوحل ّ المشكلات .
•2- التّعليم من مدخل وظيفيّ .( بالاشتراك مع أساتذة جامعيّين )
* 3ـ تنمية الذّكاء لدى الأطفال ( بالاشتراك مع آخرين ).
 •4- الحياة مع الإعاقة . ( بالاشتراك مع لجنة التّأليف في دار النّشر ) .
•5- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصّة ( بالاشتراك مع آخرين ) .
 •6- سيكولوجيّة الطّفل وتعلّمه باللّعب في المرحلة الأساسيّة .
 * 7 ـ الكشّاف الأمين في معايير فنون العربيّة وطرائق تدريسها المتمركزة على المتعلّم .
•8- مدرسة المستقبل . ( بالاشتراك مع د . محمّد جهاد جمل )
•9- المعلّم الّذي نريد بين الأصالة والتّجديد .
•10- المعلّم محترفاً.
•11- الجلّنار الزّاهر في تعليم الاتّجاهات والقيم في المجتمع المدرسيّ العامر

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
احمرار_جلد_الطفل_حديث_الولادة

تهنئة للزميل ليث الوكيل بمناسبة قدوم 'صخر'

وفيات

وفاة رجل الأعمال الأردني فتحي الطاهر

620212523491476874665

تعزية بوفاة شيخ عشيرة القرعان الحاج لطفي الناجي

انا-لله-وانا-اليه-راجعون-780x470

الوزير الأسبق هاشم الدباس في ذمة الله

تهنئة

تهنئة رؤى محمد سالم الغراغير بمناسبة التخرج

fff

والدة طارق وعلاء زياد مصطفى في ذمة الله