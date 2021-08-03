الذكرى التاسعة على رحيل الدكتور والمفكّر التربوي فواز الراميني

الوكيل الإخباري - ترجّل الفارس عن جواده ، وبقيت روحه تُنعش رحب المكان ، وبات اسمه عبق يستنشق في كلّ مكان ، وزمان ، وإن غاب سبع سنون ، إلا أنه باق مخلّد في القلوب ، وإن رحل فإن رحيله لا يعني الغياب ، ما دامت صورته في القلوب والعقول ، مكلّلة بذكريات سعيدة يصعب نسيانها.





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الدكتور والمفكّر التربوي ، فواز فتح الله الراميني ، عميد لغة الضاد ، والأديب، والشاعر ، القلب النابض لعائلته ، والروح الخالدة لأبنائه ، لقمان الحكمة لمن عرفه ، قلم مبدع إن كتب ، لسان الضاد إن تحدّث ، متميّز ، نابغ ، فطين ، بشهادة من عرفوه .



في مثل هذا اليوم 3/8/2012، وافته المنية ، وقد خلّف الدكتور فواز الراميني ، ذكرى يصعب حصرمدادها ، ما دامت مغموسة بأصالة إنسان وطني ، قومي ، عرف عنه الكثير ، يصعب على السطور استيعابها ، وقد عرف عنه، هندامه الأنيق ، وحسن مصاحبته للآخرين ، وسلوكه الراقي ، وعلمه الوفير الذي لا ينضب ، ارتجالي في شعره ، متزن في حديثه ، وأهم ما يميزه لغته العربية وإن كان ذلك في منزله ، فعلّم أبناءه حب اللغة العربية ، فباتت مجبولة في حياتهم.



الدكتور الراميني ، كان له أقوال مأثورة ، ورثها من بعده من محبيه ، فبات كلامه شعرا وإن لم يقل شعرا.



يصادق الصغير..أب عطوف، يجالس الكبير وإن كان يصغرهم ..أبن وفي ، يحادث النساء ..أخ قويم،حريص على الآخرين كحرصه على فلذات أكباده .



له مؤلفات في البلاغة، والنحو ، والتربية ، والفلسفة ومبتكر بحر شعري ، شاعر يلامس شعره حدود العقل ، ومداد القلب ، وما أن يقف على منصته ، حتى يصغي المستمعون له لما في شعره أطيب الأثر، ، كما انه له مؤلفات تحمل أسماء أفراد عائلته.



اليوم تحيي عائلته الذكرى التاسعة ، على وفاته ، مُستذكرين أنه صاحب لغة القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره ، حيث ترعرع في منزل يُقال عنه " بيت اللغة ".



نبذة عن الراحل فواز بن فتح الله الراميني



•كان من أوائل الثّانوية العامّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة عام 1974 .

•تخرج في الجامعة الأردنيّة – قسم اللّغة العربيّة وكان الأوّل في الفوج الثّالث عشر سنة 1978.

•كان الأوّل في الدّبلوم العالي – كلّيّة العلوم التّربويّة – أساليب تدريس اللّغة العربيّة – الجامعة الأردنيّة ، سنة 1987 وكان تقديره ممتازاً .

•كان الأوّل في الدّبلوم العالي – قسم الفلسفة – دراسات إسلاميّة وفلسفيّة - الجامعة الأردنيّة سنة 1989 وكان تقديره جيّد جيذاً .

•كان الأوّل في ماجستير أصول التّربية – الجامعة الأردنيّة سنة 1999 وكان تقديره امتيازاً .



خبراتــُـــه العَمَليّــــة :

•عُيّن معيدًا في قسم اللغة العربيّة بالجامعة الأردنيّة ما بين 1978 م و 1979 م .

•عمل مدرّساً للأدب العربيّ في عديد كلّيّات المجتمع بعمّان إلى 1999 م .

•عمل مدرّساً في وزارة التّربية والتّعليم في الأردنّ حتى عام1993 .

•عمل مدرّسا ومؤسّسا لعديد من المراكز الثّقافيّة بعمّان .

•أشرف على الصّفحات الثّقافيّة في عديد الصّحف الأردنيّة، وكان يكتب مواضيعا صحافية اجتماعية ، منذ عام 1986 .

•عمل مشرفاً تربويّا لمادّة اللّغة العربيّة بعمّان منذ 1994 م .

•عمل مدرّبا ، ومعدّا لعديد من الموادّ التّدريبيّة في وزارة التّربية والتّعليم بالأردن منذ 1995 .

•اختير نائبا لرئيس الدّورة الإقليميّة التّابعة لجامعة الدّول العربيّة لتدريس اللّغة العربيّة والتّربية الإسلاميّة ،عام 1995 .

•اُختير عضوا لإنتاج الموادّ التّدريسيّة في مركز مصادر التّعلّم بعمّان من 1994 – 1999 .

•كان رئيسًا للجان امتحان اللّغة العربيّة – للثّالث الثّانويّ بفروعه في الأردن منذ 1996 – 1999 . •عمل موجّها لمادّة اللّغة العربيّة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة منذ 1999 .

•شارك في عديد النّدوات والمؤتمرات والاجتماعات والملتقيات التّربويّة والمحاضرات والأمسيّات الشّعريّة والأدبيّة في الأردنّ و الإمارات وعُمان.

•اختير رئيسا للّجنة الإعلاميّة للمؤتمر التّربويّ الّذي عقد بالتّعاون بين منطقتي : العين بالإمارات و الظّاهرة التّعليميّتين/البُريْمي بعُمان عام 2001 .

•كان عضوَ تدريسٍ غيرَ متفرغ ٍفي جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة وعجمان، ومستشارا إعلاميا عام 2002 م

•اُختير عضوا في لجنة إعداد امتحان الثّانويّة العامّة للّغة العربيّة بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة 2006م . •اُختير عضوا في لجنة إعداد الخطّة الإستراتيجيّة في كلّ من المنطقتين التّعليميّتين في : العين /2006 م، ورأس الخيمة / 2008 م ـ 2011م .





•اُختير عضوا في لجنة تقويم الرّاغبات في العمل في الدّيوان الأميريّ برأس الخيمة عام 2008م .

•اُختير عضوا في لجنة استكشاف الموهوبين والفائقين في منطقة رأس الخيمة التّعليميّة لعام 2007 م . •اُختير عضوًا في لجنة الكفاءة اللُّغويّة للمرحلة الثّانويّة ـ وزارة التّربية و التّعليم / الإمارات 2009/2010 م.

•اُختير عضوا في اللجنة الوزاريّة لتدريب المعلّمين الجُدُد برأس الخيمة ـ 2009/2010 م .

•اُختير عضوَ لجنة تحكيم في المسابقات الدّوليّة في مهارات العربيّة و فنونها منذ 2000 م . •اُختير عضوَ لجنة تحكيم في مسابقة الخطابة والتّحدّث بالفصيحة 2010 م .

•اُختير عضوَ لجنة تدريب الفائقين باللّغة العربيّة ومهاراتها في المعسكر التّدريبيّ بدبيّ بدءًا من 29/4/2010 م .

•اُختير عضوَ لجنة تحكيم في مسابقة أوائل المطالعين بإمارة رأس الخيمة بدءًا بـ 2/5/2010 م •له العديد من المقالات اللّغويّة والتّربويّة في المجلاّت والدّراسات الرّسميّة.

•راجع ما يربو على مئة من المراجع والكتب، وعدّلها وأضاف إليها .

•حاز العديد من الجوائز : التّقديريّة و التّشجيعيّة والتّكريميّة لقاء مشاركاته في النّدوات و الاحتفاليّات الأدبيّة و الثّقافيّة في كلّ من : الأردنّ و الإمارات و عُمان .

مؤلّفاته المنشورة : أ - في اللّغــــة العربيّـــــــــة:

* 1 ـ البيرق في العروض والشّعر والقوافي .

* 2- البلسم الشّافي في علوم البلاغة : البيان والمعاني والبديع .

•3- التّفكير الكلاميّ .( بالاشتراك مع أساتذة جامعيّين )

•4- المرجع اللّغويّ الوافي في التّعبير : الإبداعيّ والوظيفيّ .

•5- المشكاة اللّغويّة في قواعد الصّرف العربيّ .

•6- المنهل العذب في تدريس مهارات القراءة والكتابة.

•7- النّبراس المنير في قواعد النّحو العربي ّ.

•8- موسوعة الأقصى اللّغويّة الشّاملة في رسم الحرف العربيّ والإملاء و التّرقيم .





ب - في التّفسير :

•1- فَتْح البَــرّ في ' سورة الفجر ' .

ج - علـــــوم التّربيــــــــــة :

( أصول التّربية ، وعلم النّفس ، و علم النّفس التّربويّ ، و ذوو الاحتياجات الخاصّة )

•1- إستراتيجيّة العصف الذّهني ّحاضنة التّعليم الإبداعي ّوحل ّ المشكلات .

•2- التّعليم من مدخل وظيفيّ .( بالاشتراك مع أساتذة جامعيّين )

* 3ـ تنمية الذّكاء لدى الأطفال ( بالاشتراك مع آخرين ).

•4- الحياة مع الإعاقة . ( بالاشتراك مع لجنة التّأليف في دار النّشر ) .

•5- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصّة ( بالاشتراك مع آخرين ) .

•6- سيكولوجيّة الطّفل وتعلّمه باللّعب في المرحلة الأساسيّة .

* 7 ـ الكشّاف الأمين في معايير فنون العربيّة وطرائق تدريسها المتمركزة على المتعلّم .

•8- مدرسة المستقبل . ( بالاشتراك مع د . محمّد جهاد جمل )

•9- المعلّم الّذي نريد بين الأصالة والتّجديد .

•10- المعلّم محترفاً.

•11- الجلّنار الزّاهر في تعليم الاتّجاهات والقيم في المجتمع المدرسيّ العامر